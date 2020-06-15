За сутки в Ингушетии от Covid-19 вылечилось 12 пациентов, всего — 1125 человек
За сутки в Ингушетии выявлено 36 новых случаев заражения Covid-19, вылечилось 12 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 15 июня проведено более 19320 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2623 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36).
Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 1125.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.
Госпитализировано 384 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 167.
17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
449 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.