Коронавирус

За сутки в Ингушетии от Covid-19 вылечилось 12 пациентов, всего — 1125 человек

0

За сутки в Ингушетии выявлено 36 новых случаев заражения Covid-19, вылечилось 12 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 15 июня проведено более 19320 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2623 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36).

Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 1125.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано 384 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 167.

17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

449 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 