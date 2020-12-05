За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 86 человек

Всего умерло 117 человек, выздоровело всего — 8351 (+43 за сутки).

38 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 512, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 154.

689 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.