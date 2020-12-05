За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 86 человек
На 5 декабря в Ингушетии проведено 1436434 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9888 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 117 человек, выздоровело всего — 8351 (+43 за сутки).
38 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.
Госпитализировано всего — 512, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 154.
689 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.