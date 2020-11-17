За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 72 человек
К 17 ноября в Ингушетии проведено 125050 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8473 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+72 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 104 пациента, выздоровело — 7019 (+92 за сутки).
39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29.
Госпитализировано всего — 461, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 101.
495 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.