За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 42 человек
По информации республиканского оперативного штаба, к 14 сентября в Ингушетии проведено 72347 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4901 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+42 за сутки).
С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело – 4274. ⠀
29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 – на ИВЛ.
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 15 человек.
Госпитализировано всего 272 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом – 99.
234 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.