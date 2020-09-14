За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 42 человек

С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело – 4274. ⁣⠀

29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 – на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 15 человек.

Госпитализировано всего 272 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом – 99.

234 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.