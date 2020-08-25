Коронавирус

За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 27 человек, выздоровело — 23

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По состоянию на 25 августа в Ингушетии проведено 59681 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию, 4232 впервые установленных диагноза Covid-19 (+27 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб. ⁣⁣⠀

За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3773 (+23 за сутки).⁣⁣⠀

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25 человек.

21 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 222 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 78.

186 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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