За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 27 человек, выздоровело — 23
По состоянию на 25 августа в Ингушетии проведено 59681 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию, 4232 впервые установленных диагноза Covid-19 (+27 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб. ⠀
За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3773 (+23 за сутки).⠀
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25 человек.
21 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 222 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 78.
186 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.