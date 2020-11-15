За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден у 74 человек

За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 104 человека. Выздоровело — 6871 (+23 за сутки).

29 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37.

Госпитализировано всего — 453, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 101.

513 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.