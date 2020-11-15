Коронавирус

За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден у 74 человек

0

К 15 ноября в Ингушетии проведено 123053 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8331 впервые установленный диагноз Covid-19 (+74 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 104 человека. Выздоровело — 6871 (+23 за сутки).

29 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37.

Госпитализировано всего — 453, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 101.

513 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения Covid-19
В Ингушетии грузовой поезд столкнулся с автомобилем, никто не пострадал
30 представителям различных сфер деятельности Глава Ингушетии вручил государственные награды
За сутки в Ингушетии скончался один человек с Covid-19
Комитет по туризму Ингушетии намерен запустить программу поддержки отельеров
Глава Ингушетии и руководитель главка СК по Ингушетии обсудили вопросы расследования коррупционных преступлений
Ингушский центр обслуживания незрячих людей «Доступная среда» получил новые книги, изданные шрифтом Брайля
Тренеры, обучающие детей в спортивных школах, будут официально считаться педагогическими работниками
Музей изобразительных искусств Ингушетии передал Национальной библиотеке серию подшивок периодических изданий
Стали известны имя соперника и дата проведения боя боксера Али Измайлова
Экс-мэр стал фигурантом дела о незаконном выделении земли под ИЖС в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 