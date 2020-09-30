За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден у 48 человек
По данным республиканского оперативного штаба, на 30 сентября в Ингушетии проведено 83316 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5674 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки).
За весь период умерло 83 человека, выздоровело — 4743 (+42 за сутки).
27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25 человек.
Госпитализировано всего 230 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.
321 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.