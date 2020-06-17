За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден еще у 36 человек

На 17 июня текущего года проведено 20172 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За весь период скончалось 64 человека, выздоровело — 2193.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано 347 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 182.

18 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

435 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.