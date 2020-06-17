За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден еще у 36 человек
За сутки в Ингушетии коронавирус подтвержден еще у 36 человек, всего 2693 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 17 июня текущего года проведено 20172 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию.
За весь период скончалось 64 человека, выздоровело — 2193.
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.
Госпитализировано 347 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 182.
18 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
435 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.