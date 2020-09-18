За сутки коронавирус выявили у 45 жителей Ингушетии

За весь период умерло 78 пациентов, выздоровело — 4395 (+30 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29 человек.

23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 241 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 88.

283 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.