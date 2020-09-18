Коронавирус

За сутки коронавирус выявили у 45 жителей Ингушетии

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По состоянию на 18 сентября в Ингушетии проведено 75272 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 5089 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+45 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период умерло 78 пациентов, выздоровело — 4395 (+30 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29 человек.

23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 241 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 88.

283 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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