Коронавирус

За сутки Covid-19 выявлен у 87 жителей Ингушетии

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На 19 декабря в республике проведено 157868 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11078 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+87 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9312 (+55 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

Госпитализировано всего — 567, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.

865 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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