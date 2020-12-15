За сутки Covid-19 выявлен у 87 жителей Ингушетии
На 15 декабря в Ингушетии проведено более 153 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10729 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+87 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
50 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 18 — на ИВЛ.
Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9096 (+59 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 52.
Госпитализировано всего — 581, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.
742 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.