Коронавирус

За сутки Covid-19 выявлен у 87 жителей Ингушетии

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На 15 декабря в Ингушетии проведено более 153 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10729 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+87 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

50 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 18 — на ИВЛ.

Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9096 (+59 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 52.

Госпитализировано всего — 581, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.

742 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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