Коронавирус

За сутки Covid-19 в Ингушетии выявлен у 39 человек

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В Ингушетии Covid-19 за сутки выявлен еще у 39 человек, выздоровело — 1436, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 6 июня проведено 15635 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2307 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+39 за сутки).

Умерших за весь период 61 человек, выздоровевших — 1323 (+113 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 19.

Госпитализировано 432 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 203.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

556 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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