За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии

Всего умерло 83 человека, выздоровело — 4581(+27 человек за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31 человек.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 220 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.

300 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.