За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии
По данным на 24 сентября в Ингушетии проведено 79470 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5380 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+52 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 83 человека, выздоровело — 4581(+27 человек за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31 человек.
24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 220 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.
300 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.