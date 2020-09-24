Коронавирус

За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии

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По данным на 24 сентября в Ингушетии проведено 79470 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5380 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+52 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 83 человека, выздоровело — 4581(+27 человек за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31 человек.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 220 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.

300 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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