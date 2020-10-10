Коронавирус

За сутки Covid-19 диагностирован у 54 жителей Ингушетии

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По данным на 10 октября в Ингушетии проведено более 9,7 тыс. скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 6194 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+54 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5137 (+101 за сутки).

25 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32 человека.

Госпитализировано всего — 279, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.

346 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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