За сутки Covid-19 диагностирован у 54 жителей Ингушетии
По данным на 10 октября в Ингушетии проведено более 9,7 тыс. скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 6194 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+54 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5137 (+101 за сутки).
25 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32 человека.
Госпитализировано всего — 279, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.
346 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.