За сутки Covid-19 диагностирован у 54 жителей Ингушетии

Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5137 (+101 за сутки).

25 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32 человека.

Госпитализировано всего — 279, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.

346 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.