За стрельбу на участника свадебного кортежа в Ингушетии составлен административный материал

Следуя в составе свадебного кортежа, мужчина производил выстрелы из травматического оружия «МР-356» в не отведенном для этого месте, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении стрелка составлен административный материал по ч. 2 ст. 20.13 КоАП России. Изъято оружие и 20 патронов к нему, говорится в релизе.