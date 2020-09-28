За стрельбу на участника свадебного кортежа в Ингушетии составлен административный материал
В минувшее воскресенье правоохранителями Ингушетии на посту ДПС «Алмаз-502» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий остановлена автомашина «Тойота «Камри», под управлением 36-летнего жителя Сунженского района.
Следуя в составе свадебного кортежа, мужчина производил выстрелы из травматического оружия «МР-356» в не отведенном для этого месте, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В отношении стрелка составлен административный материал по ч. 2 ст. 20.13 КоАП России. Изъято оружие и 20 патронов к нему, говорится в релизе.