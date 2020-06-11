Конституция

За работу в день общероссийского голосования предусмотрена оплата в повышенном размере

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Оплата труда россиян, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере, сообщила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Согласно Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни сотруднику начисляется зарплата не менее чем в двойном размере.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников», — сказала сенатор.

Святенко добавила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Как объяснял сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон страны Павел Крашенинников, выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.

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