За работу с больными Covid-19 в новогодние праздники медикам по предложению единороссов удвоят выплаты

На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату. Это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с Covid-19, отмечает РИА Новости.

«Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в новогодние длительные, праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — заявил Путин, подчеркнув, что это и справедливо, и обоснованно с социальной точки зрения.

Президент России поручил правительству оперативно принять необходимые решения.

Напомним, что в Ингушетии за последние сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — 130 человек. Выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом (всего — 11424 впервые установленных диагнозов).

42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медиков Ингушетии в последнее время увеличилась в несколько раз. Надбавки — это оценка тяжелого труда медицинского персонала. То, что власти учитывают, как рискуя своими жизнями, они (медики) приходят на помощь больным, их стимулирует», — отметили в Минздраве республики.

Напомним, что на днях в Ингушетии от Covid-19 умерла медсестра Мадина Евлоева. Женщина была на седьмом месяце беременности, ребенка врачам удалось спасти.

По закону Евлоева могла бы выйти в декретный отпуск, но до последнего оказывала помощь пациентам и заразилась сама. У нее осталось четверо детей.