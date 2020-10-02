За приобретение БАДов и других препаратов с содержанием сильнодействующих веществ можно получить статью
Не все российские жители знают, что за приобретение в заграничном интернет-магазине или другим способом препаратов под видом биологически активных и пищевых добавок с содержанием сильнодействующих веществ, опасных для здоровья человека, с целью сбыта через интернет-магазин или другим способом предусмотрена уголовная ответственность.
С целью информирования населения и предупреждения подобных ситуаций Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил Министерству по внешним связям, национальной политике, печати и информации распространить среди жителей региона памятку о безопасной покупке лекарственных препаратов, биологически активных или пищевых добавок в зарубежных интернет-магазинах.
В инструкции, разработанной МВД Российской Федерации, обращают внимание жителей на то, что в приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории России.
Согласно уголовному законодательству Российской Федерации, за приобретение, хранение и сбыт подобных препаратов может наступить ответственность по следующим статьям:
— статьей 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за незаконное перемещение сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации;
— статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушений правил обращения с ними.
Памятка также рекомендует изучить приведенную ниже нормативно-правовую базу:
— Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
— Список сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации;
— Список ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации;
— Крупный размер сильнодействующих веществ для целей ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.