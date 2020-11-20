За причинение тяжкого вреда здоровью 7-летней Аише Ажиговой осуждены тетя девочки и ее сожитель

«Приговором Сунженского районного суда Ганиевой назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, а Марзиеву — в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник следственного управления СКР по республике.

По его словам, мужчина и женщина признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.111 УК России — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору».

Следствием и судом установлено, что осужденная тетя девочки по отцу в декабре 2018 года поселила 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжа, где она проживала с сожителем и двумя своими малолетними детьми. В период с декабря 2018 по июль 2019 года родственница ребенка и ее сожитель систематически истязали девочку, в том числе и за совершение незначительных провинностей.

«В результате действий злоумышленников здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Нанесенные мужчиной и женщиной повреждения привели к ампутации части правой руки девочки», — отметил представитель СУ СКР по региону.

Напомним, 4 июля 2019 года Аишу Ажигову привезли в республиканскую детскую клиническую больницу с некрозом рук, переломами и множественными следами ударов, ожогов и укусов. Местные врачи сделали ей операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля). Там обследование нашло у нее застарелые переломы ребер и травму позвоночника. 7 августа девочке ампутировали часть правой руки.

В руководстве Ингушетии пообещали после лечения подобрать девочке приемную семью в республике. В середине августа мать девочки Лидия Ажигова потребовала у регионального омбудсмена Заремы Чахкиевой вернуть ей ребенка. В сентябре она встретилась в больнице с дочерью, в присутствии уполномоченного по правам ребенка при Президенте России Анны Кузнецовой.

В конце октября прошлого года Кузнецова сообщила, что суд приостановил дело о лишении Лидии Ажиговой родительских прав и признал ее законным представителем ребенка. После выписки из больницы девочка переехала с мамой в Магас.

В сентябре этого года Аиша Ажигова пошла в первый класс. «Я очень рада, что наконец-то у нее началась обычная детская жизнь», — написала по этому поводу на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка Кузнецова.