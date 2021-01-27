За посещение физическими лицами территории заповедника «Эрзи» будет взиматься плата в размере 150 рублей

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Руководство заповедника «Эрзи» довело до сведения граждан и гостей Ингушетии информацию о том, что за посещение территории заповедника будет взиматься плата в размере 150 рублей.

Это будет сделано в соответствии с Правилами определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.

Приказом, согласованным с Минприроды России, от 14 января 2021 года установлен размер платы, взимаемой за посещение физическими лицами территории Государственного природного заповедника «Эрзи», в размере 150 рублей.

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