За посещение физическими лицами территории заповедника «Эрзи» будет взиматься плата в размере 150 рублей
Руководство заповедника «Эрзи» довело до сведения граждан и гостей Ингушетии информацию о том, что за посещение территории заповедника будет взиматься плата в размере 150 рублей.
Это будет сделано в соответствии с Правилами определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.
Приказом, согласованным с Минприроды России, от 14 января 2021 года установлен размер платы, взимаемой за посещение физическими лицами территории Государственного природного заповедника «Эрзи», в размере 150 рублей.