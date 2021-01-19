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За незаконное производство алкогольной продукции в Ингушетии задержаны два человека

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Правоохранителями Ингушетии совместно с бойцами СОБР управления национальной гвардии по региону за незаконное производство алкогольной продукции с целью сбыта задержаны два человека, временно проживающих в городе Карабулаке.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Карабулаку регионального СУ СКР по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК России.

Задержаны и доставлены в следственные органы двое участников организованной преступной группы — 1962 и 1986 годов рождения.

В ходе обыска изъято 130 литров спиртосодержащей продукции, сырье для производства алкоголя, оборудование для производства и розлива контрафактной продукции, предметы фурнитуры для закупорки тары, этикетки различных наименований. Реализация нелегально произведенной продукции, опасной для жизни и здоровья людей, осуществлялась через ряд продуктовых магазинов, расположенных на территории республики.

Нелегальные виноделы задержаны в порядке ст. 91 УПК и водворены в ИВС ОМВД России по городу Назрани, говорится в релизе.

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