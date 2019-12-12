За нарушение ПДД в отношении жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело

Согласно материалам дела, в июле текущего года 41-летняя женщина-водитель в нарушение ПДД, двигаясь навстречу транспортному средству под управлением 26-летнего гражданина по равнозначной дороге, не пропустила его и при совершении маневра «поворот» на одном из перекрестков обслуживаемой сотрудниками полиции территории допустила столкновение машин.

В результате ДТП молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью. Накануне на основании результатов проведенных экспертиз в отношении автолюбительницы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.