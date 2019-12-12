ДТП

За нарушение ПДД в отношении жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом ОМВД России по Назрани возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Согласно материалам дела, в июле текущего года 41-летняя женщина-водитель в нарушение ПДД, двигаясь навстречу транспортному средству под управлением 26-летнего гражданина по равнозначной дороге, не пропустила его и при совершении маневра «поворот» на одном из перекрестков обслуживаемой сотрудниками полиции территории допустила столкновение машин.

В результате ДТП молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью. Накануне на основании результатов проведенных экспертиз в отношении автолюбительницы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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