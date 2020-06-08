За минувшую неделю в Ингушетии зарегистрировано 6 бытовых пожаров

«Несмотря на проводимую профилактическую работу инспекторским составом пожарного надзора Главного управления МЧС, с начала 2020 года на территории республики произошло 116 пожаров, 67 из которых произошли в жилом секторе, всего травмировано 5 человек. В общей сложности, материальный ущерб в результате пожаров составил 7 млн 589 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По словам специалистов чрезвычайного ведомства, основной причиной возникновения бытовых пожаров и дорожно-транспортных происшествий в республике остается человеческий фактор.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу, люди халатно относятся к требованиям пожарной безопасности и нарушают правила дорожного движения, что приводит к печальным последствиям», — отмечают в МЧС.

Главное управление МЧС России по Ингушетии призывает всех жителей республики строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту, не поджигать сухую растительность и не нарушать правила дорожного движения.