Пожароопасность

За минувшую неделю в Ингушетии зарегистрировано 6 бытовых пожаров

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В период с 1 по 8 июня 2020 года пожарно-спасательные подразделения Ингушетии привлекались 6 раз на тушение пожаров, которые произошли в жилом секторе, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу инспекторским составом пожарного надзора Главного управления МЧС, с начала 2020 года на территории республики произошло 116 пожаров, 67 из которых произошли в жилом секторе, всего травмировано 5 человек. В общей сложности, материальный ущерб в результате пожаров составил 7 млн 589 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По словам специалистов чрезвычайного ведомства, основной причиной возникновения бытовых пожаров и дорожно-транспортных происшествий в республике остается человеческий фактор.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу, люди халатно относятся к требованиям пожарной безопасности и нарушают правила дорожного движения, что приводит к печальным последствиям», — отмечают в МЧС.

Главное управление МЧС России по Ингушетии призывает всех жителей республики строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту, не поджигать сухую растительность и не нарушать правила дорожного движения.

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