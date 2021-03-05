За минувший месяц в мэрию города Карабулака подано 20 заявлений об оказании материальной поддержки

«В ходе выездного мероприятия работники мэрии обращали внимание на условия проживания, благоустройство дома, наличие доступа к коммунальным ресурсам, состав семьи. По итогам осмотра составлен соответствующий акт, сделаны фотоматериалы, которые будут представлены на ближайшем заседании жилищно-бытовой комиссии, где и будет приниматься решение о постановке на учёт в качестве малоимущих указанных семей», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

За минувший месяц в мэрию подано порядка 20 заявлений об оказании материальной поддержки, всего же на данный момент на учёте в мэрии состоит 210 малообеспеченных семей.