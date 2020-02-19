Совещание судей

За минувший год в Ингушетии суды оправдали семь человек в рамках уголовных дел

0

В 2019 году местные суды Ингушетии оправдали семь обвиняемых в уголовном преступлении, а осудили — почти восемьсот человек. Об этом сообщил председатель Верховного суда республики Ибрагим Фаргиев в ходе расширенного собрания судей.

«Ингушскими судами в 2019 году окончено 909 уголовных дел в отношении 930 лиц. Из них осуждено — 790 человек, оправдано — 7 и прекращены дела в отношении 109 человека. Также из 790 осужденных освобождено от наказания 13 человек», — сказал Фаргиев.

Отметим, что российские суды в 2019 году рассмотрели 749 тыс. уголовных дел в отношении 822 тыс. лиц. Из них осудили 621 тыс. лиц, то есть три четверти от общего числа, и оправдали 2,2 тыс. лиц.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии откроют первую в СКФО автошколу для инвалидов
В Минкомсвязи РФ назвали причины «перемещения» ингушских городов и сел в соседние регионы на сайте Госуслуг
Алихану Цечоеву вручили удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ
В Ингушетии фиксируется рост смертности в ДТП с начала года
В России появятся приподнятые «зебры» и «умные» светофоры
Специалистов сферы защиты детства Ингушетии приглашают к участию во II Всероссийском конкурсе «Семейная гавань»
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы
Ингушские суды за год рассмотрели почти 60 тысяч дел и материалов
Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе
Администрация Назрани намерена наладить тесное взаимодействие с Коммолодежи Ингушетии
Сбербанк предложил комплексную поддержку для реализации стратегии развития Северного Кавказа

Главное

Яндекс.Метрика

 