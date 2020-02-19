За минувший год в Ингушетии суды оправдали семь человек в рамках уголовных дел

«Ингушскими судами в 2019 году окончено 909 уголовных дел в отношении 930 лиц. Из них осуждено — 790 человек, оправдано — 7 и прекращены дела в отношении 109 человека. Также из 790 осужденных освобождено от наказания 13 человек», — сказал Фаргиев.

Отметим, что российские суды в 2019 году рассмотрели 749 тыс. уголовных дел в отношении 822 тыс. лиц. Из них осудили 621 тыс. лиц, то есть три четверти от общего числа, и оправдали 2,2 тыс. лиц.