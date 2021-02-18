Приговор

За кражу автомобиля у врача в колонию строгого режима отправится ранее судимый житель Ингушетии

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В Ингушетии местный житель отправится в исправительную колонию строгого режима за пособничество в краже автомобиля у медицинского работника со стоянки перед больницей, сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратурой Назрани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, который в апреле 2020 года помог в краже автомобиля марки Volkswagen Polo, принадлежащего врачу Ингушской республиканской клинической больницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания также установлено, что подсудимый освободился из мест лишения свободы условно-досрочно.

«Однако выводов для себя он не сделал и вновь совершил умышленное преступление», — добавили в прокуратуре.

Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее приговором этого же суда его подельник, непосредственно похитивший автомобиль, осужден к лишению свободы.

В отношении третьего угонщика уголовное дело выделено в отдельное производство.

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