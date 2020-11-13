За год работы первого в Ингушетии виртуального концертного зала прямые трансляции концертов посмотрели более 900 зрителей

Виртуальный концертный зал начал свою работу 3 ноября 2019 года на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в рамках реализации национального проекта «Культура». В Малом зале Летнего амфитеатра, рассчитанном на 120 мест, было установлено специальное оборудование для приема прямых трансляций.

«Большой экран виртуального концертного зала способен в полной мере передать неповторимую ауру зрительных залов, из которых идут прямые трансляции, а безупречный стереофонический звук позволяет зрителям улавливать тончайшие нюансы классической музыки. Качественную работу по обслуживанию ВКЗ проводит технический персонал филармонии: программисты, операторы и осветители», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева.

По ее словам, за первые четыре месяца было проведено несколько прямых трансляций концертов, преимущественно, из концертного зала имени Чайковского, которые посмотрели более 600 зрителей. Были показаны концерты Государственного академического хореографического ансамбля имени Н. С. Надеждиной «Березка», Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Российского национального молодежного симфонического оркестра, выступления пианистов Ларса Фогта и Рудольфа Бухбиндера и др.

«В этом году отмечается 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена, поэтому планировались гастроли лучших музыкантов планеты, цикл концертов, посвященных великому композитору, большинство из которых должны были транслироваться на экранах нашего ВКЗ. Но непредвиденные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, внесли свои коррективы. Период локдауна ознаменовался запретом на проведение массовых мероприятий, что отразилось и на деятельности всех виртуальных концертных залов страны», — отметила начальник информационно-правового отдела.

После снятия очередного запрета на проведение культурно-массовых мероприятий в Ингушетии виртуальный концертный зал Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева возобновит прямые трансляции из российских и зарубежных концертных залов.

«Трансляции будут проходить на регулярной основе несколько раз в месяц», — сказала Хатима Хадзиева.