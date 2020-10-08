За четыре года объем внебюджетных инвестиции в Ингушетии вырос в два раза - до 13, 7 млрд рублей

«Отсутствие на территории республики крупных налогоплательщиков не позволяет обеспечить рост собственных доходов в необходимом объеме. Нами уделяется большое внимание развитию инвестиционного климата, в результате чего удалось за последние четыре года почти в два раза увеличить объем внебюджетных инвестиций с 7,1 млрд руб. в 2015 г. до 13,7 млрд руб. в 2019 году», — сказал Калиматов.

По его словам, в целях стимулирования инвестиционной активности сформирована необходимая региональная законодательная база, в рамках которой любой инвестиционный проект в республике может получить более 10 видов поддержки.

Созданы и действуют различные институты развития бизнеса, в частности, фонд поддержки предпринимательства. Капитализация фонда составляет 287 млн руб., объем действующего портфеля займов — 283 млн руб. В текущем году на докапитализацию фонда из федерального бюджета выделен 81 млн рублей.

«Эти средства были оперативно доведены до регионов, за что выражаем благодарность Минэкономразвития России. Хотелось бы, чтобы эта поддержка была и в дальнейшем продолжена», — добавил Глава региона.

По его данным, среднесписочная численность работников субъектов МСП составила 5,3 тыс. человек, что больше на 8% показателя на начало года. По его мнению, это говорит о результативности мер, принятых в целях сохранения штатной численности предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В рамках улучшения ситуации на рынке труда, он предложил реализацию на территории республики пилотного проекта.

«Предлагаем рассмотреть вопрос проведения эксперимента по организации занятости женщин, имеющих трех и более детей, путем заключения с ними «воспитательного (образовательного) контракта». Суть контракта заключается в оплате труда женщины по воспитанию детей до определенного возраста. Ориентировочная расчетная стоимость реализации проекта — 2,3 млрд рублей в год», — отметил руководитель республики.

По его данным, реализация проекта будет способствовать одновременному решению нескольких острых социально значимых проблем: снизится уровень безработицы, пополнится доходная часть бюджета за счет поступления НДФЛ и т. д.

В Ингушетии проживает более 28 тысяч многодетных семей, где имеются 3 и более детей в возрасте до 14 лет. Около 13 тысяч многодетных матерей состоят на учете в службе занятости.