Об этом заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Действия, которые могут причинить ущерб населению, будут жестко пресекаться. Поэтому не играйте с огнем, когда речь идет о сохранении вашей и чужих жизней», — подчеркнул Калиматов.

На заседании было отмечено что в Ингушетии зафиксирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом, пробы направлены на проверку в Москву, в течение двух дней ожидаются точные результаты.

Пациент помещен под надзор медиков. Ближайшие родственники также изолированы. Круг его контактов оперативно отработан для дальнейшей самоизоляции.

Также участники мероприятия обсудили поправки в кодекс об административных нарушениях, одобренные ранее правительством России, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно новым данным, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если это должностное лицо, штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей. За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Подобные меры были введены в связи с пандемией COVID-19.

Калиматов отметил, что соблюдение мер на территории республики будет под строгим контролем. За нарушением предписаний — открытие заведений, предприятий, торговых точек, магазинов, центров, салонов и прочих заведений, функционирование которых запрещено в данный период, последует наказание, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.