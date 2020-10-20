За 9 месяцев текущего года объем строительных работ в Ингушетии вырос почти на 30%
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-сентябре текущего года в Ингушетии составил 10930,8 миллиона рублей, или 129,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Как сообщает Северо-Кавказстат, с начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики введено 3 многоквартирных жилых дома площадью 13,6 тыс. квадратных метров.
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 350 собственных домов площадью 51,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 17,3 тыс. меньше января-августа 2019 года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 79,1%.