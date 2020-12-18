За 10 месяцев текущего года миграционный прирост населения Ингушетии составил около 2 тыс. человек
Общий миграционный прирост населения Ингушетии в январе-октябре 2020 года составил 1920 человек, что на 680 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат.
Также число лиц, мигрирующих в пределах республики, за январь-октябрь 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года понизилось на 670 человек.
В межрегиональной миграции, за январь-октябрь 2020 года, по сравнению с аналогичны периодом прошлого года, отмечено понижение числа прибывших из других регионов России на 993 человека, а число выбывших из республики в другие субъекты страны на 284.
Больше всего приток мигрантов отмечен из Северной Осетии — 787 человек, Чечни — 443, Москвы — 563 человека.
Миграционный прирост населения из иностранных государств в январе-октябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился на 9,3%, говорится в релизе.