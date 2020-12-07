За 10 лет «Аэропорт «Магас» осуществил более миллиона пассажирских перевозок

В релизе отмечается, что за последние 10 лет ОАО «Аэропорт «Магас» осуществил более миллиона пассажирских перевозок, что является серьезным показателем для одного из самых молодых аэропортов в России.

Создание аэропорта в Ингушетии было юридически закреплено 28 ноября 1992 года распоряжением правительства страны.

В 1995 году распоряжением первого Президента республики Руслана Аушева было принято решение о строительстве нового аэропорта.

21 сентября 1999 года распоряжением правительства региона аэропорт «Ингушетия» был переименован в «Магас». К 2000 году строительство нового комплекса аэропорта было завершено.

7 февраля 2012 года воздушной гавани Ингушетии» дано наименование ОАО «Аэропорт «Магас» имени Суламбека Осканова — в целях увековечения памяти первого Героя России, заслуженного военного летчика СССР, кандидата военных наук, генерал-майора авиации, погибшего в 1992 году, уводя неисправный самолет от населенного пункта в Липецкой области.