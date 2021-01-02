Фестиваль

Юный ингушский танцор Расул Яндиев стал победителем фестиваля «В ожидании чуда»

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Расул Яндиев

Самый юный солист ансамбля «Сийг» Расул Яндиев представил Ингушетию на международном рождественском фестивале-конкурсе культуры и искусства «В ожидании чуда», который проходит в эти дни в Москве в онлайн-формате.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев, Расул представил на суд жюри танец «Эрзи» («Орел») и занял первое место.

По его словам, в фестивале участвовали около 400 коллективов со всех уголков России, представив на суд жюри свыше 600 номеров. С сольными номерами выступили еще около 80 танцоров из других коллективов, однако Расул Яндиев стал единственным обладателем первого места.

«Очень приятное начало года, осталось дождаться результатов еще нескольких конкурсов, и мои подопечные в скором времени будут готовиться представить родной край в Москве на кремлевской сцене в супер-финале фестиваля ЮНЕСКО», — рассказал Имагожев.

Организатором фестиваля «В ожидании чуда» выступило Национальное творческое объединение «Наследие» при поддержке Министерства культуры России.

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