Юный ингушский танцор Расул Яндиев стал победителем фестиваля «В ожидании чуда»

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев, Расул представил на суд жюри танец «Эрзи» («Орел») и занял первое место.

По его словам, в фестивале участвовали около 400 коллективов со всех уголков России, представив на суд жюри свыше 600 номеров. С сольными номерами выступили еще около 80 танцоров из других коллективов, однако Расул Яндиев стал единственным обладателем первого места.

«Очень приятное начало года, осталось дождаться результатов еще нескольких конкурсов, и мои подопечные в скором времени будут готовиться представить родной край в Москве на кремлевской сцене в супер-финале фестиваля ЮНЕСКО», — рассказал Имагожев.

Организатором фестиваля «В ожидании чуда» выступило Национальное творческое объединение «Наследие» при поддержке Министерства культуры России.