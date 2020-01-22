Юный ингушский спортсмен Мухаммад Евлоев занял второе место в открытом первенстве по дзюдо в Железноводске

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», мальчик выступил в весовой категории до 26 кг.

Открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет стартовало в городе-курорте Железноводске 18 января. На протяжении двух соревновательных дней спортсмены из различных регионов СКФО разыгрывали комплекты наград более чем в 15 весовых категориях.