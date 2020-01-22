Дзюдо

Юный ингушский спортсмен Мухаммад Евлоев занял второе место в открытом первенстве по дзюдо в Железноводске

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Юный ингушский спортсмен Мухаммад Евлоев занял второе место в открытом первенстве города-курорта Железноводска по дзюдо среди юношей 2011-2012 г. р.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», мальчик выступил в весовой категории до 26 кг.

Открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет стартовало в городе-курорте Железноводске 18 января. На протяжении двух соревновательных дней спортсмены из различных регионов СКФО разыгрывали комплекты наград более чем в 15 весовых категориях.

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