Юный ингушский спортсмен Мухаммад Евлоев занял второе место в открытом первенстве по дзюдо в Железноводске
Юный ингушский спортсмен Мухаммад Евлоев занял второе место в открытом первенстве города-курорта Железноводска по дзюдо среди юношей 2011-2012 г. р.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», мальчик выступил в весовой категории до 26 кг.
Открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет стартовало в городе-курорте Железноводске 18 января. На протяжении двух соревновательных дней спортсмены из различных регионов СКФО разыгрывали комплекты наград более чем в 15 весовых категориях.