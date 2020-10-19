Юный ингушский спортсмен Ибрагим Цуров стал победителем Кубка Кавказа по тхэквондо

В течение двух соревновательных дней на татами за звание сильнейших боролись более 200 спортсменов, представлявших субъекты СКФО и другие регионы страны.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, выиграв пять боев, Цуров занял первое место в весовой категории до 40 кг. Победители и призеры фестиваля были награждены индивидуальными кубками, медалями и грамотами. Тренируется юный спортсмен под руководством Ахмеда Комурзоева и Мурада Ужахова.