Тхэквондо

Юный ингушский спортсмен Ибрагим Цуров стал победителем Кубка Кавказа по тхэквондо

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Юный ингушский спортсмен Ибрагим Цуров стал победителем фестиваля «Открытый Кубок Кавказа по тхэквондо», проходившего с 17 по 18 октября в Грозном.

В течение двух соревновательных дней на татами за звание сильнейших боролись более 200 спортсменов, представлявших субъекты СКФО и другие регионы страны.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, выиграв пять боев, Цуров занял первое место в весовой категории до 40 кг. Победители и призеры фестиваля были награждены индивидуальными кубками, медалями и грамотами. Тренируется юный спортсмен под руководством Ахмеда Комурзоева и Мурада Ужахова.

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