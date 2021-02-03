Дзюдо

Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал бронзовым призером всероссийских соревнований в Красноярске

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Юный ингушский спортсмен Магомед Эсмурзиев завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Г. И. Михеева в Красноярске.

Участие в соревнованиях принимают 683 спортсмена из 69 регионов страны. Представитель Ингушетии Магомед Эсмурзиев занял третье место в весовой категории до 46 кг.

В квалификации ингушский спортсмен выиграл три схватки, но в полуфинале уступил Эргашу Бероншоеву из Москвы. В схватке за бронзу ингушский дзюдоист оказался сильнее Тимерлана Абуева из Москвы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам выступления Магомед Эсмурзиев завоевал место в команде юношеской сборной России по дзюдо.

Тренируется спортсмен под руководством Дауда Эсмурзиева, Ахмеда Оздоева и Магомеда Мальсагова.

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