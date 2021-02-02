Юный ингушский борец вольного стиля Мухамед-Амин Куштов стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Благовещенске. Куштов выступал в весовой категории до 48 кг и получил право на участие в первенстве России по вольной борьбе — 2021.

В настоящее время Мухамед-Амин тренируется в Хабаровском крае. Первый тренер — Руслан Куштов (с. п. Троицкое, Ингушетия).