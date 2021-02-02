Борьба

Юный ингушский борец вольного стиля Мухамед-Амин Куштов стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа

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Юный ингушский спортсмен Мухамед-Амин Куштов стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Благовещенске. Куштов выступал в весовой категории до 48 кг и получил право на участие в первенстве России по вольной борьбе — 2021.

В настоящее время Мухамед-Амин тренируется в Хабаровском крае. Первый тренер — Руслан Куштов (с. п. Троицкое, Ингушетия).

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