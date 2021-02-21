Юных жителей Ингушетии приглашают принять участие в V фестивале МЧС «Звезда спасения»

Мероприятие направленно на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к старшим, умению оказать помощь и поддержать слабого в любой жизненной ситуации, а также на популяризацию безопасного и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Тематика творческих произведений — это отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения.

Фестиваль пройдет в два этапа. На первом этапе каждый желающий в возрасте от 7 до 18 лет может принять участие в 5 творческих конкурсах. Для этого нужно до 31 марта текущего года подать заявку в Главное управление МЧС России по месту жительства, приложив свою работу в электронном виде.

На территории Ингушетии по всем вопросам следует обращаться в отдел подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по республике.

Контактные данные: телефон 8 (8734) 55-13-45; e-mail: prsri@mail. ru.

Победители примут участие во втором этапе фестиваля. Награждение победителей пройдет 15 мая 2021 года в ходе гала-концерта в Москве.