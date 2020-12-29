Юных жителей Ингушетии приглашают на Кремлевскую елку в формате телеверсии
Юных жителей Ингушетии приглашают на Кремлевскую елку, которая в этом году впервые пройдет в формате телеверсии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18:00 мск на федеральном семейном телеканале «Карусель».
Сказочное представление организовано Московской федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.
Главные герои сказки — Хранитель праздничных традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.
В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.