Юных жителей Ингушетии приглашают на Кремлевскую елку в формате телеверсии

Сказочное представление организовано Московской федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Главные герои сказки — Хранитель праздничных традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.