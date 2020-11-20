Юных вокалистов Ингушетии приглашают принять участие в международном фестивале «Серебряный голос»

Организатор фестиваля — детская школа искусств «Центр» департамента культуры города Москвы.

Фестиваль «Серебряный голос» способствует развитию художественного образования и эстетического воспитания детей и юношества. Актуальная проблема патриотического воспитания детей и молодежи находит отражение в теме нынешнего фестиваля — «Пою тебе, Моя Россия!».

Фестивальная программа «Серебряный голос» более 20 лет собирает детей и талантливую молодежь в возрасте 9-21 года.

Фестиваль «Серебряный голос» пройдет в период с января по март 2021 года. В программе мероприятия — конкурс академического сольного пения, мастер-классы, концертные программы, гала-концерт победителей, а также методические мероприятия для преподавателей-вокалистов и концертмейстеров. Для гостей фестиваля предусмотрена культурная и экскурсионная программа.

Подробная информация о фестивале на сайте.