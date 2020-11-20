Фестиваль

Юных вокалистов Ингушетии приглашают принять участие в международном фестивале «Серебряный голос»

0

Воспитанников учреждений культуры и образования Ингушетии приглашают принять участие в XII Московском международном открытом фестивале академического сольного пения «Серебряный голос».

Организатор фестиваля — детская школа искусств «Центр» департамента культуры города Москвы.

Фестиваль «Серебряный голос» способствует развитию художественного образования и эстетического воспитания детей и юношества. Актуальная проблема патриотического воспитания детей и молодежи находит отражение в теме нынешнего фестиваля — «Пою тебе, Моя Россия!».

Фестивальная программа «Серебряный голос» более 20 лет собирает детей и талантливую молодежь в возрасте 9-21 года.

Фестиваль «Серебряный голос» пройдет в период с января по март 2021 года. В программе мероприятия — конкурс академического сольного пения, мастер-классы, концертные программы, гала-концерт победителей, а также методические мероприятия для преподавателей-вокалистов и концертмейстеров. Для гостей фестиваля предусмотрена культурная и экскурсионная программа.

Подробная информация о фестивале на сайте.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии скончалась в больнице
Администрацию ингушского села Сурхахи уличили в крупном мошенничестве при выдаче 38 земельных участков
Минэкономразвития Ингушетии разрабатывает программу развития реального сектора экономики республики на 2021-2025 годы
За причинение тяжкого вреда здоровью 7-летней Аише Ажиговой осуждены тетя девочки и ее сожитель
Для обслуживания пациентов на дому власти Ингушетии выделили медикам 23 автомобиля
Обращения в органы власти граждане и организации смогут направлять через портал госуслуг
Мошенники под видом трейдеров выманили у жителя Ингушетии 90 тыс. рублей
Преподаватели Центральной школы искусств Ингушетии повышают свою квалификацию
В Назрани завершена реконструкция сквера на территории Дворца культуры
Ингушский дзюдоист Акрамат Могушков стал победителем первенства Приволжского федерального округа
В Новом Реданте почтили память выдающегося ингушского певца, поэта и композитора Ахмета Хамхоева

Главное

Яндекс.Метрика

 