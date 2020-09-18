Юных танцоров приглашают в хореографическую студию «Онгушт»

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Хореографическая студия «Онгушт» приглашает детей, любящих искусство танца, в свой коллектив. Набираются юные танцоры в группы от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет.

Требования к претендентам: растяжка, гибкость, чувство ритма, координация движений. Ребята будут принимать участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах.

«Танцы — это полезное, увлекательное и развивающее занятие», — говорит художественный руководитель коллектива Саид Катиев.

Напомним, студия «Онгушт» стала одной из лучших школ кавказских танцев 2020 года.

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