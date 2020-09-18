Юных танцоров приглашают в хореографическую студию «Онгушт»
Хореографическая студия «Онгушт» приглашает детей, любящих искусство танца, в свой коллектив. Набираются юные танцоры в группы от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет.
Требования к претендентам: растяжка, гибкость, чувство ритма, координация движений. Ребята будут принимать участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах.
«Танцы — это полезное, увлекательное и развивающее занятие», — говорит художественный руководитель коллектива Саид Катиев.
Напомним, студия «Онгушт» стала одной из лучших школ кавказских танцев 2020 года.