Юных танцоров приглашают в хореографическую студию «Онгушт»

Требования к претендентам: растяжка, гибкость, чувство ритма, координация движений. Ребята будут принимать участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах.

«Танцы — это полезное, увлекательное и развивающее занятие», — говорит художественный руководитель коллектива Саид Катиев.

Напомним, студия «Онгушт» стала одной из лучших школ кавказских танцев 2020 года.