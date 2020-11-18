Юные жители сельского поселения Чемульга развивают свои таланты в новом Доме культуры

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Юные жители сельского поселения Чемульга развивают свои таланты в новом Доме культуры, введенном в эксплуатацию в марте текущего года, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

«Для сельчан, которые ждали этого на протяжении многих лет, данное учреждение стало главной площадкой для проведения значимых событий в жизни, культурно-досуговым центром, местом для отдыха и занятия народным творчеством», — отметила представитель министерства Хатима Хадзиева.

В настоящее время в Доме культуры функционируют кружки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, вокальный и хореографический, где занимаются 35 детей. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой кружки перешли на онлайн-обучение, которое продлится до 1 декабря. Любой желающий может позвонить по номеру 8-968-700-11-60 и записаться в любой интересующий его кружок или обратиться по адресу: с. п. Чемульга, ул. Школьная, 1 «б».

Напомним, Дом культуры в отдаленном сельском поселении Ингушетии открыли 4 марта 2020 года, приурочив к 250-летнему юбилею единения Ингушетии с Россией. Его строительство стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Культура».

Объект оснащен световым и звуковым оборудованием, зрительным залом на 200 мест, хореографической студией, мастерскими для занятий декоративно-прикладным искусством, помещением для работы кружков и обучения детей народным ремеслам и, конечно же, библиотекой. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Республика Ингушетия входит в число регионов России, которым оказывается федеральная поддержка по строительству сельских ДК. В сельской местности в республике проживает практически 60% населения. За последние 12 лет в Ингушетии введены в эксплуатацию более 30 новых учреждений культуры. Из них восемь домов культуры и виртуальный концертный зал открыты в 2019 году.

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