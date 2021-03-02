Юные воспитанники клуба «Панчер» завоевали 14 золотых медалей на турнире в Москве

«Ингушетию на соревнованиях представлял бойцовский клуб «Панчер». В очередной раз подопечные Ислама Ахильгова подтвердили статус «золотой команды», завоевав 14 медалей золотого достоинства. Двое спортсменов «Панчера» отличились особенно. Так, Амир Толдиев выступал в двух весовых категориях в дисциплине панкратион, а Магомед Цечоев выступил в дисциплинах грэпплинг, панкратион и смешанные единоборства», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Напомним, бойцы клуба «Панчер» неоднократно становились чемпионами и призерами соревнований различного уровня. Часто на турнирах подопечные Ахильгова занимали весь пьедестал.