Единоборства

Юные тхэквондисты из Ингушетии успешно выступили на межрегиональном турнире в Нальчике

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Юные ингушские спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире по тхэквондо (ВТФ) «Кубок СКФО» в Нальчике. Сборная команда Ингушетии завоевала на турнире одну золотую и три бронзовые медали.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителем соревнований в весовой категории до 37 кг стал Иса Камурзоев. Бронзовые медали завоевали Кодзоев Абдул-Малик (32 кг), Боков Асхаб (28 кг) и Гагиев Ахмед (63 кг).

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Камурзоева Ахмеда, Эстамирова Мусы, Муцольгова Тамерлана, Полонкоева Хусена и Шанхоева Ислама.

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