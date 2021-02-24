Юные тхэквондисты из Ингушетии успешно выступили на межрегиональном турнире в Нальчике
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире по тхэквондо (ВТФ) «Кубок СКФО» в Нальчике. Сборная команда Ингушетии завоевала на турнире одну золотую и три бронзовые медали.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителем соревнований в весовой категории до 37 кг стал Иса Камурзоев. Бронзовые медали завоевали Кодзоев Абдул-Малик (32 кг), Боков Асхаб (28 кг) и Гагиев Ахмед (63 кг).
Тренируются спортсмены под руководством тренеров Камурзоева Ахмеда, Эстамирова Мусы, Муцольгова Тамерлана, Полонкоева Хусена и Шанхоева Ислама.