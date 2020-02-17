Бокс

Юные сунженские спортсмены стали призерами чемпионата ЮФО и СКФО по тайскому боксу

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Воспитанники ФОКа имени Бай-Али Дзаурова стали призерами чемпионата ЮФО и СКФО по тайскому боксу.

С 11 по 17 февраля текущего года в г. Каспийске Республики Дагестан проходят чемпионат и первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по тайскому боксу. Участниками данных соревнований стали спортсмены, тренирующиеся в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Бай-Али Дзаурова (г. Сунжа).

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, по итогам чемпионата и первенства ингушские тайбоксеры завоевали призовые места. В частности, Амирхан Оздоев, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал обладателем бронзовой медали. Также второе место в весовой категории до 34 кг взял Ислам Оздоев.

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