Юные спортсмены из Сунженского района Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу в Ставропольском крае

В станице Суворовская Ставропольского края на днях состоялся открытый турнир по боксу, посвященный Дню образования Предгорного района. Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из Кисловодска, Краснодара, Минеральных Вод, Магаса, Грозного, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Ессентуков.

Успешные результаты на соревнованиях показали юные спортсмены из Сунженского муниципального района — воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса имени Бай-Али Дзаурова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, по итогам соревнований в активе команды 10 призовых мест: 9 — первых, и одно — второе. Готовил боксеров тренер Т. Ю. Аушев.