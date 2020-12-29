Юные спортсмены из Ингушетии завоевали 16 медалей на турнире по джиу-джитсу

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии, по две медали высшей пробы в разных дисциплинах завоевали Джабраил Цалцаев, Хасан Саламов, Дени Цомаев, Хадис Парагульгов, и еще одно «золото» у Турпала Цомаева.

Серебряными призерами турнира стали Джабраил Цалцаев, Амир Адаев и Турпал Цомаев.

Бронзовые медали завоевали Амир Адаев, Мохмад Амулгаев, Мухаммад Базгиев, Юсуф Богатырев.

На турнире за медали боролись более 200 участников из различных регионов России.

Отмечается, что подопечные Магомадова уже третий раз за этот месяц выезжают на соревнования и становятся победителями и призерами.