Бокс

Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу в Ставрополье

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Девять ингушских спортсменов стали победителями открытого турнира по боксу «Спорт против наркотиков», который прошел в станице Суворовской, Ставропольского края.

На ринг вышли более двухсот боксеров 2007-2010 г. р., Ингушетию на этих соревнованиях представляли 14 боксеров.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, золотые медали завоевали Бобхоев Магомед (33 кг), Торкоев Керим (32 кг), Цечоев Магомед (37 кг), Эсиев Рахим (40 кг), Мальсагов Абдулла (45 кг), Мальсагов Мухаммад (35 кг), Нокостхоев Ислам, Джанхотов Альберт (38 кг), Гойгов Магомед (26 кг).

Вторые места заняли Тимурзиев Ислам (34 кг), Бекмурзиев Ислам (31 кг) и Погоров Магомед (36 кг). Тройку лучших замкнул Цечоев Сайфула (54 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Мальсагова Гирихана, Погорова Магомеда, Аушева Ахмеда, Дорсигова Або.

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