Концерт

Юные скрипачи дали свой первый большой концерт в Центральной школе искусств Ингушетии

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В Центральной школе искусств Ингушетии в канун Нового года прошел концерт маленьких скрипачей класса Халиды Эфендиевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Юные музыканты представили свое мастерство ровесникам и своим родителям, собравшимся на концерт. Директор ЦШИ Зара Долакова пожелала всем юным музыкантам больших творческих успехов.

«Подавляющее большинство выступивших на концерте — учащиеся нулевого и первого классов. За весьма короткий срок Халида Арифовна добилась от своих подопечных таких результатов, что дети смогли предстать перед зрителями», — рассказала Зара Долакова.

Ну а учащиеся четвертого класса Дана Оздоева и Амина Гайтукиева показали более сложную программу под аккомпанемент Аслана Костоева.

Весь концерт прошел в прямом эфире на странице ЦШИ в «Инстаграм», где многочисленные гости по достоинству оценивали маленьких музыкантов. Закончилось мероприятие фотосессией на долгую память о первом большом концерте класса.

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