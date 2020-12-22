Юные скрипачи дали свой первый большой концерт в Центральной школе искусств Ингушетии

Юные музыканты представили свое мастерство ровесникам и своим родителям, собравшимся на концерт. Директор ЦШИ Зара Долакова пожелала всем юным музыкантам больших творческих успехов.

«Подавляющее большинство выступивших на концерте — учащиеся нулевого и первого классов. За весьма короткий срок Халида Арифовна добилась от своих подопечных таких результатов, что дети смогли предстать перед зрителями», — рассказала Зара Долакова.

Ну а учащиеся четвертого класса Дана Оздоева и Амина Гайтукиева показали более сложную программу под аккомпанемент Аслана Костоева.

Весь концерт прошел в прямом эфире на странице ЦШИ в «Инстаграм», где многочисленные гости по достоинству оценивали маленьких музыкантов. Закончилось мероприятие фотосессией на долгую память о первом большом концерте класса.