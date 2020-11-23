Конкурс

Юные музыканты Ингушетии готовятся к республиканскому конкурсу учащихся младших классов «Наши надежды»

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18 декабря в Ингушетии стартует II Республиканский конкурс учащихся младших классов «Наши надежды», в котором примут участие воспитанники детских школ искусств и музыкальных школ республики, сообщила пресс-служба Центральной школы искусств региона.

«Как показывает практика, музыкальные соревнования оказываются чрезвычайно полезны как участникам, так и их наставникам. Дети с самого начала обучения привыкают к подобным мероприятиям, к зрителям и признанию публики. Это поднимает их самооценку, дает огромный стимул для дальнейшего развития исполнительского потенциала маленьких конкурсантов», — рассказала директор Центральной школы искусств Зара Долакова.

По ее словам, первый конкурс «Наши надежды», прошедший в прошлом году, показал очень хорошие результаты, выявил талантливых учащихся 0-3 классов всех детских школ искусств и музыкальных школ Ингушетии.

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